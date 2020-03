Pres. Getafe: “Se si gioca con l’Inter? Oggi la UEFA deve decidere. Non sono un dottore, ma…”

Interpellato sulla situazione coronavirus in vista della partita da giocare contro l’Inter in Europa League giovedì sera a San Siro, Angel Torres, presidente del Getafe, ha espresso i suoi dubbi sul fatto che la gara avrà effettivamente luogo. Ecco le sue parole:

“Non sono un dottore, finché non sappiamo qualcosa di definitivo non posso dire nulla. Vediamo cosa ci consigliano gli specialisti. Il governo ha emesso un decreto che ci sembra buono, vediamo quale emette il governo italiano. Se dice la stessa cosa, non saremo in grado di viaggiare per l’Italia, a meno che non ce lo consentano in qualche modo. Paura del virus? Non c’è paura, c’è responsabilità e cautela. C’è anche a Madrid, non c’è bisogno di andare in Italia. Al momento non ha detto nulla. Siamo in contatto diretto con una commissione di lavoro, questo pomeriggio dobbiamo decidere“.

(Fonte: Marca)