UFFICIALE – Coronavirus, la Spagna vieta i voli verso l’Italia: a rischio Inter-Getafe?

Dalla Spagna arrivano voci secondo cui non sarebbe affatto scontata la disputa di Inter-Getafe, in programma giovedì, e Roma-Siviglia, prevista per il 19 marzo. Questo perché il governo spagnolo ha appena firmato un decreto che vieta, salvo casi eccezionali, i voli per l’Italia fino al 25 marzo. Questo, ovviamente, a causa della persistente emergenza coronavirus.

Getafe e Siviglia, ora, attendono delucidazioni, anche perché il decreto in questione avrebbe valenza anche per lo sport. Il Getafe aveva già previsto la rifinitura al Coliseum nella giornata di domani, per poi partire alla volta di Milano nella mattinata di giovedì, rientrando poi subito dopo il fischio finale. Ora, però, la decisione del governo spagnolo potrebbe cambiare tutto.

(Fonte: boe.es)