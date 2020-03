Sky – Inter, Sensi migliora. Conte, col Getafe cambio di rotta a sorpresa?

In attesa di delucidazioni da parte della UEFA (visto il blocco aereo verso l’Italia imposto dalla Spagna), l’Inter di Antonio Conte continua ad allenarsi in vista della sfida di Europa League contro il Getafe in programma giovedì sera a San Siro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nell’allenamento appena concluso si è visto un miglioramento delle condizioni di Stefano Sensi, fuori da alcune settimane a causa di un problema fisico. Difficile, però, che il centrocampista nerazzurro possa tornare in campo già per la gara di Europa League.

Per la sfida contro la squadra spagnola, Conte sta pensando di proporre la formazione migliore, senza dunque l’ampio turnover visto per esempio contro il Ludogorets. Una decisione che rappresenterebbe un cambio di rotta a sorpresa, da parte dell’allenatore nerazzurro, che nei giorni scorsi aveva chiaramente manifestato la volontà di ruotare molti elementi negli elementi europei.

(Fonte: Sky Sport)