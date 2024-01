Sky – Inter, il Leicester si muove per Sensi: Maresca in pressing su Stefano

Stefano Sensi può lasciare l’Inter già nel mercato invernale. C’è il Leicester sulle tracce del centrocampista classe 1995, la conferma arriva anche dal sito di Sky Sport. “L’Inter lavora anche sul mercato in uscita. Uno dei giocatori meno utilizzati è Stefano Sensi, rientrato in estate dal prestito al Monza ma chiuso dall'impiego di altri centrocampisti: potrebbe essere ceduto a gennaio. Su di lui si è mosso il Leicester allenato da Enzo Maresca, primo in Championship (la serie cadetta inglese). Il mister sta spingendo affinché il giocatore decida di trasferirsi Oltremanica, ma finora non ci sono state offerte ufficiali da parte delle Foxes ai nerazzurri”, si legge.