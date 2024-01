Zielinski, no all’ultimo rilancio di De Laurentiis. “Marotta ha già l’accordo per giugno”

"Il rilancio era atteso ed è arrivato: il Napoli, cioè De Laurentiis, ha provato a riaprire la trattativa con Piotr Zielinski , contratto in scadenza il 30 giugno e dunque lo status di svincolato dall’inizio di gennaio in assenza di rinnovo, ma la situazione non è cambiata. Picche, per ora, la risposta del centrocampista polacco al cospetto della proposta del presidente". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al rilancio di De Laurentiis che avrebbe offerto un ingaggio da 5 mln (più alto dei 4,8 attuali) a stagione con clausola rescissoria da 20 milioni.

"Su Zielo, come noto, lavora l’Inter da un po’, sottotraccia ma non troppo: Marotta ha già in pugno l’accordo con il giocatore e il suo manager per il futuro, per la prossima stagione, a zero", ribadisce il CorSport che sottolinea come il mancato rinnovo col Napoli sia dovuto principalmente al fatto di non aver trovato l'intesa col procuratore del giocatore, Bart Bolek, sulle commissioni.