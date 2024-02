Stante 6 Non impeccabile come al solito, se la cava in qualche modo e gioca tutta la gara con un'ammonizione pericolosa sulle spalle.

Stabile 5 Colpevole in occasione del gol del vantaggio dell'Empoli, si fa ammonire con un'entrata ingenua e soffre i movimenti degli attaccanti avversari. (dal 1' st Alexiou 6 Buone chiusure)

Cocchi 7 L'avevamo lasciato in lacrime sul campo dell'Olympiacos dopo aver sbagliato un calcio di rigore, lo ritroviamo come se non fosse successo nulla: spinge, crossa, offre sempre una soluzione ai compagni sulla sinistra.

Akinsanmiro 6,5 Nel primo tempo è tra i migliori, uno dei pochi a giocare su ritmi accettabili. Nella ripresa partecipa alla rimonta.

Stankovic 6 Non brillantissimo, si fa comunque apprezzare con esperienza e senso della posizione.

Kamate 7 Schierato nuovamente nel ruolo originario di mezz'ala, fatica a trovare le misure giuste. Nella ripresa torna nel tridente offensivo e diventa devastante: un gol bellissimo, accelerazioni e tante cose utili.

Quieto 5,5 Largo a destra è un pesce fuor d'acqua. Si vede solo allo scadere del primo tempo con un colpo di testa fuori non di molto. (dal 1' st Berenbruch 7 Il suo ingresso rivitalizza la squadra: corre come un forsennato, alza il pressing e con uno dei suoi soliti inserimenti centrali realizza la rete della riscossa)

Spinaccè 6,5 Fa a sportellate contro i difensori dell'Empoli, non trova il gol ma cerca la porta in almeno 3 occasioni. (dal 39' st Diallo sv)

Sarr 6 Da attaccante esterno non riesce a incidere. Si guadagna la sufficienza con la sponda di testa per il gol del pareggio di Berenbruch. (dal 27' st Mosconi 6 Minuti finali)

Chivu 6,5 Azzecca i cambi e riaddrizza una partita che rischiava di farsi complicata. Risposta positiva dopo l'eliminazione dalla Youth League.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.