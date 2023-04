Primavera, pagelle Frosinone-Inter:

eqt Le pagelle di Fcinter1908 su Frosinone-Inter: Botis 5,5 Dervishi 6. (dal 25′ st Grygar) Kassama 5 In costante difficoltà, viene ammonito dopo pochi minuti e rischia l’espulsione: rimane negli spogliatoi al termine del primo...

Pelamatti 5,5 Quando Pozzi accelera dalle sua parti va in difficoltà, e sbaglia anche qualche traversone facile per uno con le sue qualità. Meglio nella ripresa.

Martini 7 Dimostra fin dai primi minuti di sapersi adattare al meglio su un campo reso pesantissimo dalla pioggia: contrasta e riparte, aiuta in difesa e si inserisce in area avversaria. Si toglie la soddisfazione di segnare la rete della vittoria. (dal 37' st Andersen sv )

Esposito 6 Partita di grande sacrificio, svetta su tutti i palloni alti e si rende utile facendo da torre per i compagni. Ha una sola occasione vera per rendersi pericoloso in zona gol, ma sfiora soltanto il palo.