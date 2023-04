Primavera, Frosinone-Inter 1-2 risultato finale: Curatolo-Martini, rimonta completa

I nerazzurri di Chivu si impongono in rimonta su un campo pesantissimo e ritrovano una vittoria che mancava dal 25 febbraio

Torna a vincere l'Inter di Chivu, che supera in rimonta il Frosinone e ritrova un successo che mancava dal 25 febbraio. 1-2 il risultato finale in favore della Primavera nerazzurra, che si impone su un campo ai limiti della praticabilità a causa della pioggia incessante. Prestazione di personalità e determinazione da parte di Esposito e compagni, che hanno la meglio sia sulle intemperie che sulle assenze (ben 13 tra infortuni, squalifiche e calciatori convocati in Prima Squadra).

Frosinone 1-2 Inter

13:00 - 15 apr Non c'è più tempo! L'Inter vince in rimonta sul campo del Frosinone e ritrova la vittoria! 1-2 il risultato finale, Curatolo su rigore e Martini rispondo al vantaggio dei padroni di casa firmato Maura! 93' 12:52 - 15 apr Esposito alza troppo la gamba, l'arbitro lo ammonisce. 90' 12:50 - 15 apr Concessi 4 minuti di recupero. 87' 12:47 - 15 apr Doppio cambio per l'Inter: dentro Di Maggio e Stante per Akinsanmiro e Curatolo. 85' 12:44 - 15 apr Proteste eccessive di Peres, l'arbitro ammonisce il capitano del Frosinone. 82' 12:42 - 15 apr Cambio per l'Inter: Andersen prende il posto di Martini. 80' 12:42 - 15 apr Altra sostituzione per il Frosinone: c'è Jirillo al posto di Maura. 75' 12:41 - 15 apr Grande battaglia in mezzo al campo, l'Inter risponde colpo su colpo al Frosinone. 70' 12:30 - 15 apr Cambio per l'Inter: dentro Grygar, fuori Dervishi. 68' 12:29 - 15 apr Ancora Frosinone pericoloso, ma Pelamatti rimane a terra e il gioco viene interrotto. 66' 12:26 - 15 apr Doppio cambio per il Frosinone: escono Mulattieri e Bruno, entrano Milazzo e Condello. 65' 12:25 - 15 apr Botis ritocca con le mani fuori dalla sua area di rigore, ammonizione per il portiere dell'Inter e calcio di punizione dal limite per il Frosinone. 63' 12:22 - 15 apr Ci prova Errico su calcio di punizione, palla lontana dallo specchio della porta dell'Inter. 60' 12:21 - 15 apr Ingenuità di Botis, che si lascia sfuggire il pallone e lo riblocca con le mani fuori dall'area di rigore: punizione dal limite per il Frosinone. 56' 12:18 - 15 apr GOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEER!! MARTINIIIIIII!! Il numero 7 nerazzurro riceve palla appena dentro l'area di rigore, controlla e lascia partire un diagonale imparabile per Di Chiara! 52' 12:12 - 15 apr Occasionissima per l'Inter: gran lavoro sulla destra di Curatolo, palla arretrata per Esposito che calcia di prima intenzione, ma la sua conclusione sfiora il palo. 49' 12:09 - 15 apr Occasione per l'Inter: traversone di prima dalla sinistra di Pelamatti, colpo di testa di Esposito, para a terra Di Chiara. 46' 12:06 - 15 apr Subito un cambio per l'Inter: entra Matjaz al posto di Kassama. 12:05 - 15 apr Comincia il secondo tempo di Frosinone-Inter. 11:51 - 15 apr Finisce qui il primo tempo di Frosinone-Inter: Curatolo risponde a Maura. 47' 11:49 - 15 apr GOOOOOOL DELL'INTEEEEEER!! CURATOLOOOOO!! L'attaccante nerazzurro spiazza Di Chiara e mette il pallone in rete! 45' 11:48 - 15 apr Calcio di rigore per l'Inter! Intervento in scivolata di Kamensek su Sarr, l'arbitro indica il dischetto. 44' 11:46 - 15 apr Trattenuta evidente di Kamensek su Esposito, l'arbitro estrae il cartellino giallo. 41' 11:44 - 15 apr Cross sballato di Pelamatti, nessun pericolo per il Frosinone. 39' 11:42 - 15 apr Kassama interviene ancora in scivolata e rischia la seconda ammonizione, proteste veementi da parte della panchina del Frosinone. 37' 11:39 - 15 apr Ci prova ancora Curatolo, ma il suo tocco viene deviato: calcio d'angolo per l'Inter. 34' 11:37 - 15 apr Maura ferma fallosamente il tentativo di ripartenza di Curatolo, cartellino giallo per il difensore del Frosinone. 33' 11:36 - 15 apr Curatolo cerca Esposito, chiude la difesa del Frosinone. 30' 11:34 - 15 apr Si rivede in avanti l'Inter: cross profondo dalla sinistra di Pelamatti, inserimento di Martini che colpisce al volo ma non trova la porta. 26' 11:32 - 15 apr Pozzi sfonda ancora sulla destra, Stabile fa buona guardia e chiude. 21' 11:27 - 15 apr Cross dalla sinistra di Curatolo a cercare la testa di Sarr, provvidenziale la chiusura di Kamensek. 19' 11:23 - 15 apr Ammonito anche Akinsanmiro, intervento in ritardo su Pozzi. 15' 11:17 - 15 apr Pozzi fa tutto da solo e lo fa bene: l'esterno del Frosinone salta due avversari, entra in area e calcia, Botis manda in corner. 11' 11:14 - 15 apr Frosinone in vantaggio: angolo dalla sinistra, stacco imperioso di Maura che sovrasta i difensori dell'Inter e insacca di testa. 9' 11:12 - 15 apr Intervento in scivolata di Kassama su Cangianiello, ammonito il difensore dell'Inter. 7' 11:11 - 15 apr Particolarmente critica la fascia di campo davanti alle panchine, completamente inzuppata. 5' 11:08 - 15 apr Voncina prova a infilarsi tra Kassama e Stabile, chiude la difesa dell'Inter. 2' 11:05 - 15 apr Campo reso pesantissimo dalle abbondanti piogge, difficile giocare palla a terra. 11:03 - 15 apr Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter. 11:00 11:01 - 15 apr Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Frosinone in classica divisa gialla, Inter in maglia nerazzurra.

Partono forte i padroni di casa, che si portano in vantaggio dopo 11 minuti grazie a un colpo di testa di Maura. L'Inter soffre parecchio il terreno pesante, che impedisce di giocare palla a terra, e i ciociari sfiorano più volte il raddoppio. La svolta arriva allo scadere del primo tempo: Sarr viene steso in area di rigore, Curatolo non sbaglia dal dischetto e pareggia. Nella ripresa i nerazzurri cambiano marcia e ribaltano il punteggio con Martini, che controlla e scarica un diagonale di destro che non lascia scampo a Di Chiara. Il Frosinone non ci sta e si riversa in avanti, Botis fa venire i brividi più volte ai suoi compagni, ma l'Inter resiste e torna a casa con 3 punti fondamentali per allontanare gli spettri della zona playout e sognare ancora quella playoff.

La ventisettesima giornata del campionato Primavera si apre con la sfida tra il sorprendente Frosinone, quarto in classifica e in piena corsa per un piazzamento in zona playoff, e l'Inter, undicesima e senza vittorie dall'ormai lontano 25 febbraio (0-1 sul campo del Verona). Nerazzurri falcidiati dalle assenze: Cristian Chivu dovrà fare a meno di senza Carboni e Zanotti (convocati in Prima Squadra), Owusu (squalificato), Bonardi, Calligaris, Di Pentima, Fontanarosa, Guercio, Iliev, Kamate, Nezirevic, Pozzi e Zuberek (infortunati). A centrocampo torna titolare Martini, in avanti spazio a Sarr e Curatolo a completare il tridente offensivo con Esposito. Calcio di inizio alle ore 11.

Le formazioni ufficiali di Frosinone-Inter:

FROSINONE (3-4-1-2): 22 Di Chiara; 13 Maestrelli, 77 Maura, 6 Kamensek; 27 Pozzi, 24 Peres (C), 32 Mulattieri, 20 Errico; 4 Bruno; 10 Cangianiello, 99 Voncina. A dispozione: 12 Stellato, 80 Minicangeli, 2 Rosati, 8 Milazzo, 9 Jirillo, 11 Condello, 14 Stefanelli, 17 Zettera, 18 Gomes, 26 Quadraccia, 28 Macej, 30 Gozzo, 37 Stazi. Allenatore: Giorgio Gorgone.

INTER (4-3-3): 1 Botis; 27 Dervishi, 15 Kassama, 13 Stabile, 33 Pelamatti; 7 Martini, 4 Stankovic, 45 Akinsanmiro; 18 Sarr, 23 Esposito (C), 22 Curatolo. A disposizione: 32 Zamarian, 41 Tommasi, 5 Matjaz, 8 Grygar, 16 Di Maggio, 24 Andersen, 25 Biral, 28 Stante, 34 Berenbruch, 35 Zefi, 37 Aidoo. Allenatore: Cristian Chivu.