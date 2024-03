Akinsanmiro 6 A ritmo blando, ma fa il suo. Esce per infortunio. (dal 19' st Di Maggio 5,5 Entra quando la squadra è in confusione totale)

Stankovic 5,5 L'errore dal dischetto dopo pochi minuti lo condiziona per tutta la gara. Errori non da lui, non ci mette neanche il consueto carattere.

Berenbruch 6,5 Il più pimpante del terzetto di centrocampo: conquista un calcio di rigore, si muove tantissimo e offre sempre un appoggio ai compagni. Jolly prezioso, nel secondo tempo viene schierato da terzino destro.

Kamate 5,5 Primo tempo indolente, fuori dal gioco e poco coinvolto. Meglio nella ripresa, ma non basta. (dal 38' st Mosconi sv)

Owusu 5,5 Schierato da prima punta, appare come un pesce fuor d'acqua. Nella ripresa si sposta a sinistra, ma la musica non cambia.

Quieto 5,5 Non riesce ad accendersi. (dal 1' st Spinaccè 5,5 Non si vede mai)

Chivu 5 Le scelte iniziali non ripagano: Owusu da attaccante centrale non incide, togliere Motta che stava facendo una buona gara altro errore di valutazione. Nel finale insersce tutti gli attaccanti a disposizione, ma non serve. Occorre ripartire quanto prima.

