Stante 6 Al rientro dalla squalifica, non è impeccabile in occasione del gran tiro di Camarda.

Cocchi 6,5 Meno propositivo del solito in fase offensiva. Dalle sue parti c'è un avversario pericoloso come Scotti: gli scappa qualche volta, poi gli prende le misure e ritrova sicurezza.

Stankovic 6 C'è da battagliare e non si tira di certo indietro, qualche imprecisione in fase di impostazione.

Kamate 7,5 Mette in chiaro le cose fin dal calcio di inizio: dopo meno di un minuto colpisce l'esterno della rete, neanche 3 minuti e va in gol con un sinistro magico. Quando parte in slalom non lo prende nessuno, fa impazzire Bartesaghi. (dal 33' st Zanchetta sv)