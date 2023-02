Primavera, pagelle Verona-Inter: strapotere Esposito, Nezirevic è inesauribile

Terza vittoria consecutiva in campionato per i nerazzurri di Chivu, protagonisti di una prestazione solida

Fabio Alampi

Terza vittoria consecutiva in campionato per l'Inter di Chivu, che si impone di misura sul campo del Verona e prosegue la propria striscia di risultati utili consecutivi.

Le pagelle di Fcinter1908 su Verona-Inter:

Calligaris 6 Ordinaria amministrazione.

Nezirevic 7,5 Intraprendente, aggressivo, spinge con continuità sulla destra, si guadagna un rigore solare che solo l'arbitro non vede e mette sulla testa di Esposito il pallone dell'1-0.

Kassama 6,5 Subisce un tunnel nel primo tempo, si riprende e non commette più sbavature.

Stabile 7 Il Verona non crea chissà quali pericoli, ma lui non sbaglia nulla. Terza vittoria consecutiva per l'Inter, terza gara con Stabile al centro della difesa: coincidenza?

Pelamatti 6 L'Inter pende più a destra, si limita a controllare la sua zona.

Akinsanmiro 6,5 Confermato titolare, manda altri segnali positivi: ha tanta voglia di fare e di imparare, l che lo porta ad avere qualche eccesso di foga. Ma le qualità non sembrano mancare. (dal 39' st Martini sv)

Stankovic 7 È il nerazzurro che calcia di più verso la porta: evidentemente ci ha preso gusto. Detta i tempi della manovra con precisione e personalità. In continua crescita.

Kamate 6 Quando accelera dà la sensazione di poter far male, ma è troppo discontinuo. (dal 9' st Di Maggio 6 Si mangia un gol clamoroso, ma entra bene in partita)

Owusu 7 Nel primo tempo si fa apprezzare più per i ripiegamenti difensivi che per iniziative in avanti. Nella ripresa si accende e diventa un fattore: causa l'espulsione di Calabrese, punta costantemente l'avversario diretto e lo salta sempre. (dal 39' st Sarr sv)

Esposito 7,5 Vive un momento di strapotere fisico e tecnico a tratti imbarazzante: cuce il gioco abbassandosi e smistando palloni come un trequartista, è letale in area di rigore come un centravanti, sovrasta gli avversari.

Curatolo 6,5 Volenteroso, cerca anche il gol ma senza fortuna. Si sta calando sempre più nel ruolo di esterno sinistro del tridente. (dal 27' st Iliev 6 Qualche squillo per dimostrare di esserci)

Chivu 6 Vive fin troppo la partita e finisce per farsi espellere, ma la squadra mostra segnali di crescita evidenti: il percorso è stato lungo e tortuoso, ma forse siamo finalmente sulla strada giusta.