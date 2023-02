Primavera, Verona-Inter 0-1 risultato finale: i playoff non sono più un miraggio

Terza vittoria consecutiva per l'Inter (quarta considerando anche la Coppa Italia), che vince anche sul campo del Verona e sale a quota 31 punti: la zona playoff, distante ora 5 lunghezze, non è più un miraggio. Decide il gol del "solito" Esposito, al decimo centro in campionato e protagonista di un'altra prestazione sontuosa. Successo ancor più significativo se guardiamo l'età media dei nerazzurri, scesi in campo senza fuoriquota e con ben 5 ragazzi nati nel 2005. Risultato anche stretto, con Boseggia miracoloso in più occasioni. Scaligeri costretti in 10 per quasi mezz'ora a causa dell'espulsione (fin troppo severa) di Calabresi. Nel finale l'Inter sfiora il raddoppio, ma il punteggio non cambierà più fino al fischio finale. Nel prossimo turno i nerazzurri ospiteranno il Lecce capolista.