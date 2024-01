Da settimane Massimiliano Allegri punge, provoca e fa battute sull'Inter, senza però ottenere mai risposte concrete dall'altra parte. Una piccola replica è arrivata però da Lautaro Martinez domenica sera, come sottolinea oggi Tuttosport: "Non manca il sangue nelle vene del capitano che ha risposto alla controparte con quel “senza guardare e parlare di nessuno” che indica evidentemente quanti pruriti abbiano provocato nello spogliatoio le punzecchiature di Allegri .

Quella sul campionato come una gara tra “guardie e ladri” soprattutto, anche perché il clima intorno alla capolista si è fatto sempre più elettrico nelle ultime settimane. Da Genova, passando per il Verona, per il Napoli in Supercoppa e infine Firenze, molto si è parlato di arbitri, moviole, rigori dati, non dati e soprattutto sbagliati. E questo ha creato il senso di accerchiamento che José Mourinho aveva ribattezzato “rumore dei nemici”. Lautaro lo ha sentito forte e chiaro nelle orecchie e, a nome del gruppo, ha dettato la linea".