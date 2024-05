"Siamo seri. Nessuno è in grado di prevedere come finirà la vicenda Zhang-Pimco-Oaktree. Ho trovato ridicoli tutti quelli che spacciavano certezze in un senso i nell’altro. L’unico dato oggettivo è che arrivare in questa situazione a 2 giorni dalla scadenza non è bel segnale". Questo il pensiero di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, in merito alle ultime notizie sul futuro societario dell'Inter.