"L'Inter non ha nessuna intenzione di lasciare, piuttosto punta a raddoppiare. Da un lato, infatti, la volontà è quella di trattenere Marcus Thuram, al netto della clausola rescissoria da 85 milioni. Ma, dall’altro, l’idea è quello di fare bis, portando ad Appiano anche il fratello minore, Khephren. Evidentemente non subito, ovvero questa estate, ma la prossima, quella del 2025". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al piano dei nerazzurri di portare a Milano Khéphren Thuram , centrocampista classe 2001 ora in forza al Nizza.

"Già perché, tra un anno, scadrà il contratto del centrocampista con il Nizza e, dunque, nel caso, arriverebbe senza alcun costo per il cartellino. Si tratterebbe, insomma, dello stesso percorso seguito da Marcus. Evidentemente, l’operazione starebbe in piedi solo se di qui ai prossimi mesi Khephren non prolungherà con il club francese. E, dando credito a quanto circolato negli ultimi giorni, sarebbero proprio questi i suoi programmi: restare ancora una stagione in Costa Azzurra e poi mettersi sul mercato", si legge sul CorSport che sottolinea come l'Inter possa avere un doppio canale preferenziale, sia per il legame che c'è tra Marcus e Khéphren sia per il legame che Khéphren ha con il padre, che ha visto in questi mesi come si è integrato Marcus in nerazzurro e potrebbe spingere il secondogenito a ripercorrere la stessa strada.