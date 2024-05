Corsa contro il tempo per la famiglia Zhang: il 20 maggio è ormai alle porte, e ancora non c'è alcuna certezza sul futuro societario dell'Inter. Tuttosport ipotizza un nuovo scenario: "Dunque Zhang è arrivato al traguardo? Non si può dirlo con certezza, in fondo il presidente a tutti i dirigenti nerazzurri ha sempre manifestato tranquillità sull'esito di questa vicenda e non è da escludere che nelle prossime 48-62 ore trovi con Pimco un'intesa e una modalità di pagamento differente che vada incontro ai desiderata di Oaktree, che avendo in pegno le quote del club, non può però accettare come risarcimento un bond, un cosiddetto "pagherò", lasciando decadere le garanzie in suo possesso per passarle a Pimco.