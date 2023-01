Repubblica – Dumfries, assalto Chelsea. Ma offerta lontanissima: ecco le cifre

Non ci sono solo Brozovic e Correa al centro delle voci di mercato. All'Inter torna a risuonare forte l'eco delle sirene inglesi per Dumfries

In casa Inter, negli ultimi giorni, si è parlato moltissimo del possibile scambio tra Kessie e Brozovic. Ma non c'è solo il croato al centro delle voci di mercato. Il nome di Denzel Dumfries , infatti, riecheggia sempre in Premier League.

"L'Inter deve respingere l'ennesimo tentativo da parte del Chelsea per Dumfries: l'olandese aspetta il via libera, ma i 55-60 milioni richiesti dai nerazzurri sono troppi per i londinesi, che non sono disposti ad andare oltre i 35 milioni. Anche perché dalla scorsa estate a oggi di milioni ne hanno già investiti oltre 400", riporta oggi Repubblica.