TMW – Dumfries, ci sono Chelsea e United per gennaio: “Può partire per queste cifre”

“Quaranta milioni di euro. E' questa la base d'asta dei nerazzurri. Da escludere il Bayern, che oggi non è intenzionato a fare questo grande investimento, restano in piedi due possibilità, entrambe in Premier League. Qualche contatto c'è stato col Chelsea, club che per ora non ha mosso passi ufficiali. Ha invece approfondito il discorso il Manchester United, ma al momento anche i red devils non hanno avanzato una proposta ufficiale. L'Inter è in fase d'attesa, sabato Dumfries s'è accomodato in panchina per tutto il match contro l'Hellas e con l'offerta giusta può partire. Valutazioni in corso”, si legge.