Al momento è in salita la strada che porta al riscadenziamento del prestito concesso da Oaktree per Steven Zhang : il fondo non sembra avere sufficienti garanzie dal presidente dell'Inter in merito ad un pagamento futuro del debito. Lo spiega oggi Repubblica: "Fra due mesi, oltre a restituire a Oaktree il capitale iniziale, l’azionista di maggioranza dell’Inter dovrà pagare quasi 100 milioni di interessi, maturati nei 36 mesi di durata del finanziamento.

A seguire la pratica, in seno al fondo americano, è il team londinese dedicato alle special situations, che si occupa di società in difficoltà, in stato di insolvenza o pre-insolvenza, e di debitori classificati come unlikely to pay. Tradotto: improbabile che paghino, almeno con i proventi della propria attività. L’Inter ha ridotto anno dopo anno il rosso di bilancio ma l’ultimo esercizio, al 30 giugno 2023, lo ha comunque chiuso in perdita di 85,5 milioni. Meglio rispetto ai 140 della stagione precedente, soprattutto grazie a un mercato dei calciatori con saldo attivo, ma si è comunque ancora lontani dal pareggio. A fronte di 425,5 milioni di fatturato, nella stagione terminata con la finale di Champions a Istanbul l’Inter ha sostenuto costi per 465. Il patrimonio netto è negativo per 161,9 milioni e l’indebitamento lordo complessivo ammonta a 807".