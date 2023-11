Conte: “All’Inter portai una psicologa. Futuro? La mia famiglia dovrà sopportarmi fino a luglio”

“Fascetti e Mazzone mi hanno insegnato il bastone e la carota. Senza Trapattoni probabilmente non sarei rimasto per 13 anni nella Juventus. Sono arrivato nel 1991 da Lecce, dove giocavo nella squadra della mia città, per cui tifavo. All’esordio con la Juventus, in un’amichevole contro il Monaco, abbiamo perso 1-0 per colpa mia, per un retropassaggio sbagliato a Tacconi. Il primo anno a Torino fu veramente difficile. Dopo quell’errore, incontrai per caso Trapattoni. E mi chiese: ma stai ancora pensando a quello sbaglio? Per me Torino era fuori dalla zona di comfort. Mi dicevo: ma chi me l’ha fatta fare? E invece sono stato anche capitano della Juve. Nella vita è importante non mollare”.