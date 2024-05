L'attaccante argentino non verrà riscattato dal Marsiglia dopo una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative

L'eliminazione dall'Europa League del Marsiglia ha avuto una prima conseguenza: Joaquin Correa non verà riscattato dai francesi, e a fine stagione farà quindi ritorno all'Inter. L'opzione di acquisto a titolo definitivo da 10 miloni di euro dell'attaccante argentino sarebbe diventata obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League del club transalpino, ipotesi ora sfumata dopo il ko contro l'Atalanta in semifinale.