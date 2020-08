Sky – Inter, no di Suning alla rivoluzione chiesta da Conte: ecco gli scenari possibili

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le parole di Antonio Conte nel post-partita contro il Siviglia rendono ancor più difficile da ricomporre la frattura tra il tecnico e l’Inter. La società non può garantire la rivoluzione totale che chiede Conte: Zhang potrebbe provare ad armarsi di diplomazia e chiarire ma la frattura sarà difficile da ricomporre. Conte ha altri due anni di contratto a 12 mln netti e sarà da chiarire, in caso di addio, come arriverà la separazione, se con una transazione o con le dimissioni, visto che l’Inter non intende esonerarlo.