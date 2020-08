Conte: “Calcio o famiglia, devo capire la priorità. Vita privata intaccata non va bene, ho un limite”

“Penso di aver dato tanto e ricevuto tantissimo, da questo punto di vista sono molto contento. Però alcune situazioni che ho vissuto quest’anno non mi sono piaciute. Ho anche una famiglia e devo capire se la mia priorità resta il calcio, perché a tutto c’è un limite e devo capire il mio dove arriva. Non voglio che venga intaccata anche la mia vita privata, se viene intaccata non va più bene. Ma senza alcun rancore, ve l’assicuro. È stato un percorso bello ma tosto, sotto tutti i punti di vista. Non faccio nessuna marcia indietro, se si potrà migliorare lo faremo, altrimenti vedremo. So che non voglio passare un’altra annata in questa maniera, è giusto che il presidente Zhang faccia le sue valutazioni anche in base a ciò che gli dirò”. Così Antonio Conte, al termine della finale di Europa League, sul suo futuro all’Inter.