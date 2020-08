Messi, l’Inter c’è: operazione da 500 mln in tre anni. “C’è chi smentisce, ma Zhang sta…”

A Barcellona tremano: Lionel Messi, secondo RAC1, avrebbe comunicato a Ronald Koeman di non vedersi più blaugrana. Ed ecco che ritornano fortissime le voci di mercato che vorrebbero il fuoriclasse argentino lontano dal Camp Nou, con l’Inter che segue attentamente la vicenda. Lo spiega nel dettaglio il Corriere della Sera: “La tensione cresce e il futuro di Messi mai è stato tanto lontano dalla città che lo ha adottato e cresciuto. Il Barcellona voleva alzare un muro e allontanare le pretendenti. Che invece possono sperare. L’Inter è in prima fila. Lavora in silenzio da tempo, sfruttando ogni rapporto possibile, nella finanza e nella moda. A Milano smentiscono, ma la famiglia Zhang vuole provare a farsi questo regalo. Non sarà né semplice, né economico, soprattutto nell’estate del Covid: un’operazione da 500 milioni in tre anni. Il fatto che i Messi a Milano abbiano comprato due case non può essere sottovalutato. Considerare il Barcellona fuori gioco sarebbe sbagliato.

«L’incontro è stato interlocutorio», hanno spifferato preoccupati gli uomini vicini al club, aggrappandosi al fatto che se il dieci non ha detto sì, non ha detto neppure no. Il Barcellona non cederà la sua stella a cuor leggero. Se Leo vuole andarsene, deve uscire allo scoperto e annunciarlo pubblicamente, assumendosi le proprie responsabilità. Il campione è pieno di dubbi. Dopo l’umiliazione con il Bayern aveva deciso di cambiare. Ed è ancora di questa opinione. Poi però dovrà misurarsi con la realtà. Ha ancora un anno di contratto da 110 milioni lordi e non c’è certezza sulla data di scadenza della clausola (da 700 milioni) per cui potrebbe liberarsi gratis.Di sicuro i suoi corteggiatori sono autorizzati a sperare. Bartomeu e Koeman, invece, a preoccuparsi. L’allenatore, prima di salutarlo, lo ha rassicurato che la nuova squadra sarà competitiva per la Liga e per la Champions. Ma per Leo sono solo parole. A Milano già lo sognano in coppia con Lukaku”, conclude il quotidiano.