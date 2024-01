Rocchi chiarisce: “Inter-Verona? Non è stato l’errore più grave dell’ultima giornata”

"L'errore più grave dell'ultima giornata è stato annullare un gol del Sassuolo contro la Fiorentina e non quello che è successo in Inter-Verona", cioè la gomitata di Bastoni a Duda, "perché quella era un'interpretazione soggettiva". Lo ha dichiarato Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di serie A e B, in occasione della conferenza stampa di metà campionato, oggi a Firenze, al centro tecnico federale di Coverciano dove è in corso il raduno degli arbitri della Can.