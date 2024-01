Giornalista insinua che Inter ha fatto cambiare arbitro col Verona. Rocchi: “Si va per vie legali”

Gianluca Rocchi non ci sta. Durante la conferenza stampa di metà stagione a Coverciano, il capo designatore dell'AIA si è scagliato contro il giornalista che ha insinuato sia stata volontà dell'Inter il cambio arbitro per il match col Verona: "Le insinuazioni sul cambio di designazione per Inter-Verona sono state girate all’ufficio legale dell’AIA perché adesso non sopportiamo più tutto. Sentiamo parlare di rispetto ma il rigore poi non l’hanno sbagliato Nasca o Fabbri. Chiedo ai tesserati di avere un atteggiamento diverso nei confronti degli arbitri e alla giustizia sportiva di essere davvero dura. Non possiamo essere noi i Carabinieri sul terreno di gioco e poi certa gente la rivediamo subito in campo. Ora basta. Prendiamo esempio dalla Uefa, lì chi sbaglia paga caro.