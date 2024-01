Di Canio: “Bastoni? Fallo ma ho letto narrazioni di gomitate incredibili. Ci vuole serietà”

"Questo è fallo evidente ma non è una gomitata. E' una spallata, va fischiato fallo. Una spallata a palla lontana. Ma anche la narrazione degli addetti ai lavori, "gomitata incredibile". No, chi fa comunicazione a certi livelli deve essere serio. E' una spallata, basta. L'errore grave di Fabbri è che avrebbero dovuto dirgli che non è andata come aveva visto lui. Poi dico che non c'è il rigore per il Verona, c'è un calcettino di Darmian. Da protocollo è rigore però. Era fallo di Bastoni, la comunicazione non ha funzionato. Il VAR doveva chiamare Fabbri e farglielo vedere"