Gervasoni: “Era fallo di Bastoni, parleremo con Nasca per capire. Altre decisioni corrette”

«Non siamo particolarmente soddisfatti di come è andato il week-end». Così Andrea Gervasoni a DAZN ha parlato delle difficoltà avute dagli arbitri nell'ultima giornata e in particolare si è soffermato sull'episodio Bastoni-Duda nella gara tra Inter e Verona.

«Lavoreremo molto sull'episodio di Milano in particolare, quello che più ha fatto discutere in queste ore, perché vogliamo capire il mancato intervento. Il gol andava assolutamente annullato. Cosa può essere successo? Abbiamo ascoltato le conversazioni, dobbiamo parlare con calma col VAR Nasca per capire se ha valutato l'intervento di Bastoni come un body ceck o se è Bastoni che colpisce l'avversario col corpo», ha sottolineato il vice designatore dell'AIA. «Come in tutte le squadre nei momenti complicati dobbiamo abbassare la testa e lavorare meglio».