Rocchi a Open VAR: “Inter, gol di Empoli regolarissimo. Berardi era da rosso in Sassuolo-Juve”

Berardi in Sassuolo-Juventus? Situazione molto particolare, per noi era rosso. Avevo sentito gli audio e capite. A livello procedurale il Var fa un ottimo percorso, cerca tutte le camere. La decisione presa è la base della valutazione, ma si valuta tutto il percorso. Qui era da rosso, da arbitri bisogna tutelare i calciatori. Ascoltando gli audio, capite la difficoltà degli arbitri. Questi sono i quattro parametri di valutazione di un arbitro in Italia: decisione in primis, protocollo, comunicazione e velocità. Al monitor capisco la scelta, da qui poi dico che era rosso. Gli arbitri sono tutti contenti che si possano sentire le voci e ciò che succede tra arbitro e Var, nessuno al raduno mi ha detto il contrario". Berardi dunque sarebbe stato squalificato e avrebbe saltato il match contro l'Inter di San Siro, vinto 2-1 dai neroverdi.