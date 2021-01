CdS – Roma-Inter, la moviola: non c’è fallo di Mancini sul gol. Due gli errori gravi

Arriva la sufficienza per l’arbitro Di Bello dopo Roma-Inter. Sebbene non abbia convinto a pieno, il Corriere dello Sport promuove comunque il fischietto. Questo il giudizio generale sulla direzione del match dell’Olimpico: “Non benissimo Di Bello, al quale Rizzoli continua a dare fiducia incondizionata. Soprattutto dal punto di vista disciplinare, fischia e ammonisce in ritardo, come se aspettasse un exit poll della sua squadra, il suggerimento giusto. Non ci sono episodi complicati nelle aree, viaggia con un pistone di meno, visto che l’aiuto dell’assistente numero uno, Preti, è praticamente nullo. Un dubbio sull’1-1 dell’Inter e sul 2-2 della Roma. Chiude con 29 falli e 6 cartellini, uno inventato”.