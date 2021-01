Marelli: “C’era un rigore per l’Inter, su Lautaro era fallo. E sul primo gol Barella…”

Ai microfoni di Tutti Convocati, Luca Marelli, ex arbitro, ha analizzato gli episodi arbitrali dubbi di Roma-Inter, a cominciare da un mancato rigore per fallo di Ibanez su Lautaro Martinez.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Se l’arbitro avesse dato il rigore all’Inter su Lautaro non mi avrebbe stupito. Lautaro aveva già calciato, ma non conta nulla. Ibanez è entrato a corpo morto. Non è episodio da VAR. Sul primo gol dell’Inter non c’è fallo di Barella su Veretout. Su questi episodi il VAR non interviene“.

(Fonte: Tutti Convocati)