Come riportato, si è chiusa l'operazione per l'arrivo all'Inter di Tajon Buchanan, atteso a Milano nella giornata di domani per poi svolgere le visite mediche. E' arrivato anche l'here we go di Fabrizio Romano, che ha reso note anche le cifre: l'affare si conclude per 7 milioni di euro più bonus.