Zazzaroni: “Oaktree non rifinanzia, Zhang lascerà l’Inter. Ecco cosa succederà”

Intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni ha parlato della situazione societaria dell'Inter. Steven Zhang ha due mesi per trovare un nuovo finanziamento, chiudere il prestito di Oaktree in scadenza a maggio, ed evitare di vendere il club.

"Prestito Oaktree? Non lo rifinanziano, Zhang andrà via. La squadra passa di mano? Come previsto, passerebbe di mano ad Oaktree che poi avrebbe interesse a venderlo, a meno che non intervenisse qualcuno con i soldini veri (un arabo o qualcosa del genere)".