E' fatta per l'arrivo di Tajon Buchanan all'Inter. Come raccolto da FcInter1908, il club nerazzurro ha infatti chiuso l'operazione per l'esterno canadese nelle ultime ore. L'approdo in città è atteso per domani: saranno giovedì, come raccolto dalla nostra redazione, le visite mediche di rito prima dell'ufficialità. Ma queste potrebbero anche essere anticipate qualora tutto dovesse coincidere.