Romano conferma: “Sensi al Leicester, oggi partenza e visite: la formula”

È questione di tempo per la cessione di Stefano Sensi al Leicester. Come confermato anche da Fabrizio Romano, il centrocampista dell'Inter nella giornata di oggi volerà in Inghilterra per ratificare l'accordo col club inglese. Visite mediche già programmate dopo che Inter e Leicester hanno trovato un accordo verbale sulla cifra. Si tratta di una cessione a titolo definitivo.