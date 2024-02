L’ultimo giorno di mercato in casa Inter è iniziato col fascicolo di Stefano Sensi ancora aperto sulla scrivania: sono ore caldissime

L’ultimo giorno di mercato in casa Inter è iniziato col fascicolo di Stefano Sensi ancora aperto sulla scrivania. I contatti di ieri hanno riportato ottimismo sul fronte che sembrava bloccato almeno 24 ore prima. I dirigenti nerazzurri attendono ancora i documenti firmati dall’Inghilterra , con il Leicester che, sollecitato dall’entourage del giocatore, dovrà concludere l’affare entro stasera (il mercato inglese chiude alle 23 italiane).

Il calciatore intanto, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, non è ad Appiano Gentile. Attende sviluppi, con le valigie già pronte e la promessa che la situazione possa arrivare a definizione a strettissimo giro di posta. Il suo procuratore è di rientro da Roma, dove ieri ha scortato l’arrivo di Baldanzi in giallorosso. La corsa contro il tempo è iniziata, servirà un ultimo sforzo per accontentarlo.