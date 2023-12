Inter, rotazioni coinvolgono tutti. Una dote viene riconosciuta dal gruppo a Inzaghi

"Gli ultimi due mesi della scorsa stagione lo hanno cambiato, gli hanno indicato la via. Adesso le rotazioni coinvolgono tutti. E lui si fida di ciascun elemento a disposizione, anche dei più giovani. In passato non avrebbe fatto giocare Asllani con la continuità di oggi, per intendersi. O lo stesso Bisseck, altro esempio. Una gran dote gli viene riconosciuta dai suoi giocatori: il saper mettere tutti nelle migliori condizioni tecniche per disputare il match", ha scritto La Gazzetta dello Sport.