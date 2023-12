Bastoni: “Dura stare fuori, torno sabato. Più forti dopo certi addii? Scettici a inizio anno ma…”

-Vinto derby, rimontato in Portogallo, vinto col Napoli: siete la potenza del calcio italiano? Vi sentite i più forti?

Sicuramente siamo consapevoli dei nostri mezzi ma anche che se abbassiamo la guardia subiamo. Siamo consapevoli di essere forti ma se abbassiamo la guardia non possiamo vincere.

-In Germania non c'eri, ma l'Italia è all'Europeo: come ci arriva l'Italia?

Siamo un gruppo giovane, io c'ero all'ultimo anche con un ruolo marginale. Ma ho imparato da Bonucci, Chiellini. E ho tanta voglia di fare bene con la maglia azzurra.

-Scetticismo in estate: più forti dell'anno scorso dopo gli addii?

Forse eravamo scettici anche noi perché non sapevamo chi sarebbe arrivato invece abbiamo accolto i nuovi con grande entusiasmo e loro si sono calati nel mondo inter siamo contenti dei nuovi innesti. Siamo uniti in campo e fuori e sicuramente è questo il segreto per far bene. Non so se siamo più forti, lo diranno i risultati alla fine, ma stiamo bene insieme e lavoriamo bene insieme.

(Fonte: SS24)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.