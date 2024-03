E' Michele Di Gregorio uno dei nomi che l'Inter sta seriamente vagliando per il futuro della porta. E ci sono diversi fattori, come scrive Tuttosport, che possono favorire l'operazione col Monza: "L’Inter, oltre a ottimi rapporti con Galliani (come provano i tanti giocatori prestati al Monza, oltre alla cessione di Carlos Augusto proprio ai nerazzurri), vanta una percentuale sulla rivendita di Di Gregorio che, in questo caso, farebbe da sconto sul cartellino. In più può offrire come contropartita ai brianzoli Gaetano Oristanio, giocatore che - per età e caratteristiche tecniche - può valere oro per il Monza, al netto di un possibile prestito bis per Valentin Carboni".