Sacchi: “Inzaghi un po’ troppo legato ai vecchi canoni del calcio italiano, dimostri coraggio”

Inzaghi è un bravissimo allenatore ed è una bravissima persona. Forse è un po’ troppo legato ai vecchi canoni del calcio italiano, e in questo senso deve probabilmente fare un salto di qualità. È ciò che si aspetta l’Inter da lui. Non si tratta soltanto di schemi e di moduli, ma di mentalità. Il calcio, al giorno d’oggi, per essere divertente, attrattivo e vincente, deve innanzitutto essere coraggioso. Ecco, la squadra di Simone deve far vedere questo coraggio, deve diventare padrona del gioco e del campo, deve essere aggressiva e non deve mai mostrarsi timorosa di fronte all’avversario. Questo è un percorso di crescita fondamentale per raggiungere altissimi livelli.

Dico sempre che il rischio è alla base di ogni avventura. Se non si rischia, cioè se non si investe sulle proprie conoscenze, si finisce per cadere nella routine e, di conseguenza, nel passato. È ciò che l’Inter deve assolutamente evitare e siccome Inzaghi è un ragazzo intelligente sono certo che abbia capito questa lezione. Quando segni un gol, è il momento di attaccare ancora, perché l’avversario è alle corde, e cercare il raddoppio per mettere in cassaforte il risultato. Altro che pensare a difendere il golletto! Se ti metti là dietro, ti porti il nemico in casa e prima o dopo succede qualcosa di spiacevole. In questi dettagli Simone deve migliorare, e poi deve credere ancora di più in se stesso e nelle proprie idee.

Logico che il club pretenda da Inzaghi maggiore continuità in campionato perché in lui individua il capo dell’area tecnica: spetta a lui trasmettere il messaggio ai suoi ragazzi. E a questo proposito, a mio avviso, è corretto fare una riflessione: quando si acquistano i giocatori, bisogna fare attenzione a non guardare soltanto le qualità tecniche. Ho sempre sostenuto, e sempre sosterrò, che i piedi si accomodano, ma cambiare la testa è molto più difficile. Ecco, quindi, che nel momento della scelta l’allenatore, Inzaghi in questo caso, dovrà dare indicazioni precise. Badi sì alle doti tecniche e a quelle atletiche, ma osservi anche le qualità morali, la disponibilità al lavoro e al sacrificio, il temperamento, la personalità.