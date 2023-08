Inzaghi, il rinnovo è fatto: obiettivo seconda stella. “Messaggio altamente simbolico dal club”

"È il secondo rinnovo dell’Inzaghi nerazzurro: il primo risale al giugno 2022, quando aveva appena aggiunto due coppe in bacheca e ancora era fresca la bruciatura della mancata seconda stella e dello scudetto del Diavolo. Il primo stipendio da 4 saliva di un milioncino. La speranza dell’intero corpo tecnico è di ripartire di slancio, sfruttando il vento che soffia ancora forte dalla scorsa stagione, nonostante la rosa abbia ormai cambiato pelle. Non perdere punti subito, visto anche un calendario piuttosto favorevole, può aiutare a non ricadere negli errori passati. Nello stesso tempo, con questa mossa diventa ancora più evidente il riconoscimento societario per il lavoro di Simone. È un messaggio altamente simbolico. Serve a sgombrare subito il campo da qualsiasi alibi e a rafforzare il più possibile la figura dell’allenatore già a caccia di quella nuova stella", spiega Gazzetta.