"Le necessità nerazzurre, però, sono piuttosto definite. Nel senso che il piano sarebbe quello di aggiungere un elemento che possa giocare al centro della difesa a 3, dovendo sostituire, in prospettiva Acerbi (36 anni compiuti e oggetto di valutazione già alla fine di questa annata) e de Vrij (32 primavere e contratto in scadenza nel 2025). All'Az Alkmaar come nel Bologna, Beukema ha sempre giocato da centrale di una linea a 4. Tuttavia, avendo la capacità di essere il leader del reparto, e tenuto conto di qualità tecniche importanti, che proprio Thiago Motta sfrutta per lo sviluppo del suo gioco, l'idea è che possa adattarsi anche a quel ruolo".

Costi e alternative

"Per l'Inter, la ricerca di un elemento affidabile e con determinate caratteristiche non è certo semplice, in ragione anche delle incertezze societarie. In cima alla già citata lista c'è Buongiorno, che è italiano e nel giro azzurro, ma che costa tanto, forse troppo: una cifra più vicina ai 40 milioni che ai 30. In alternativa, sempre nel Torino, ci sarebbe Schuurs, fermo dallo scorso novembre, dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato proprio nella sfida di andata con l'Inter. Il club nerazzurro ci aveva già fatto un pensierino, come alternativa a Pavard, con qualche perplessità sul ruolo, non essendo proprio un braccetto. Ora quel dubbio non può esserci, ma a suo svantaggio c'è proprio il lungo stop e il prezzo che resta comunque elevato: 20-25 milioni. Costerebbe meno, invece, Bijol dell'Udinese, altro specialista della difesa a 3, che però potrebbe soffrire il salto in una big, anche nel modo di stare in campo.