Samp-Inter, Lu-La e Brozovic: la scelte di Inzaghi. Il tecnico pensa anche a…

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il tecnico potrebbe puntare su Gosens dall'inizio. Il tedesco, che sembra aver ritrovato la forma migliore, è in vantaggio rispetto a Dimarco. Turno di riposo per Mkhitaryan, al suo posto ci sarà Calhanoglu che tornerà a occupare la posizione di mezzala. In attacco Inzaghi si affida alla coppia Lukaku-Lautaro. Big Rom sta sempre meglio e contro la Sampdoria ha l'opportunità di ritrovare il gol che in campionato manca dalla prima giornata di campionato.