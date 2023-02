L’Inter e la corsa Champions, dal calendario un assist prezioso: ma occhio alle insidie

Il calendario potrebbe dare una grossa mano all'Inter . I nerazzurri incontreranno Sampdoria, Udinese, Bologna, Lecce e Spezia. Sulla carta non dovrebbero esserci problemi, ma le gare contro Monza ed Empoli insegnano a non abbassare la guardia contro nessuno. "Se l’abitudine nel corso della stagione è quella di concentrarsi su un match per volta, in questo frangente è impossibile non lanciare un’occhiata a un calendario senza scontri diretti fino alla sfida casalinga contro la Juve del 19 marzo. Di fatto arriva un mese intero fatto di sfide contro le cosiddette “piccole”", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Se però la sequenza di match in arrivo può sembrare sulla carta ampiamente alla portata, bisognerà tenere alta la guardia per schivare le trappole, visto quanto successo più di recente tra il pari di Monza e la sconfitta interna contro l’Empoli. Prendere quota (e punti) sfruttando l’assist del calendario potrebbe cancellare in anticipo ansie e paure della lotta per il quarto posto, con la possibilità di dosare le energie e giocarsela anche in Champions e in Coppa Italia. Per Inzaghi c’è un Lukaku in più: un peso massimo che può rivelarsi come il vero rinforzo di metà stagione. Gli avversari sono avvisati".