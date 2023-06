Inter, anche San Siro sold out. Biglietti esauriti in poche ore: saranno in 45mila al Meazza

Il sito di Vivaticket è stato preso d’assalto e prosciugato in pochi minuti. Gli aumenti di disponibilità nella giornata di ieri sono stati dovuti a una richiesta clamorosa di biglietti. L’Inter si è fatta portavoce di questa richiesta e la Prefettura ha dato il via libera per ampliare la disponibilità vista la serata decisamente storica per il calcio italiano e per quello interista", spiega La Gazzetta dello Sport.

"In corrispondenza del primo anello arancio è stato sistemato il maxischermo che consentirà altri oltre 45 mila presenti di godersi lo spettacolo e di sostenere la squadra di Simone Inzaghi pur restando a Milano. Questo sarà l’unico vero punto d’incontro ufficiale in città per seguire la partita di Istanbul. L’amministrazione comunale ha caldeggiato la scelta del Meazza per evitare di tramutare piazza Duomo in un imbuto in cui riversare le migliaia di tifosi per eventuali ritrovi. Il Comune di Milano ha gradito che si focalizzasse tutto all’interno di San Siro".

"E la mente corre al 2010 quando circa 50 mila tifosi, dopo aver seguito la finale contro il Bayern Monaco, si riversarono in direzione Meazza. In quella notte i cancelli dell’impianto aprirono alle 2, aspettando la squadra di ritorno che sarebbe atterrata alla Malpensa intorno alle 5 della mattina. Un’ora più tardi Javier Zanetti e compagni entravano in campo con la Coppa in mano accolti da un boato pazzesco. Due ore di canti, inni, feste, foto e video. Poi, alle 8, con le strade di Milano semideserte, la marea nerazzurra svuotò il Meazza per tornare a una felicissima e nuova normalità da campioni d’Europa", ricorda Gazzetta.