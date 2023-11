GdS – Frattesi nel deserto, gol da centravanti. Trottola Sanchez, a Thuram basta un pallone

Sanchez 6,5 - Una trottola che gira senza costrutto per 45', ma poi si ricorda di avere sangue latino: sradica una palla a Neves con vigore e segna il rigore tra un mare di fischi.

Thuram 7 - Una palla, una soltanto, basta a Marcus per infilarsi dentro alle paure che divorano il Benfica e prendersi il rigore del 3-3. E se fosse stato servito meglio nel finale...

Barella 7 - Un altro passo rispetto a Klaassen, ma questo non fa notizia. Tanto movimentismo porta all'espulsione di Silva e a un maxi-rimpianto: quell'incrocio dei pali...

