Sanchez, nuovi problemi in arrivo? Rueda lo mette in campo all’84’, una foto preoccupa l’Inter

La pausa del campionato per le nazionali non lascia mai tranquilla l’Inter e nemmeno Antonio Conte. Alle brutte notizie della positività di Brozovic al Covid-19 e dell’infortunio di Hakimi col Marocco, si aggiunge anche la situazione di Sanchez. Dopo le schermaglie tra il tecnico del Cile Rueda e l’Inter degli scorsi giorni, l’attaccante dell’Inter è entrato in campo nel finale della gara vinta dalla selezione cilena col Perù (in gol anche Vidal).

A preoccupare Conte e tutta l’Inter è una foto scattata nello spogliatoio del Cile dopo la vittoria nelle Qualificazioni mondiali (e postata sui social anche da Vidal). Al termine della partita arriva il classico selfie di squadra, ma Sanchez viene pescato con una borsa del ghiaccio sulla coscia dopo soli 6′ giocati. A sottolineare che la condizione dell’attaccante non era certo delle migliori.