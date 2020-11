Inter, maledizione nazionali: infortunio per Hakimi col Marocco. Domani i controlli

Serata in chiaroscuro per Achraf Hakimi. L’esterno classe 1998 dell’Inter ha aperto le marcature nella sfida tra il suo Marocco e la Repubblica Centrafricana, nella gara valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa e terminata 4-1 per i nordafricani, prima di lasciare il campo anzitempo per un colpo ricevuto dal portiere avversario.

Prima il gol con l’esterno sull’assist di Ziyech al 10′ del primo tempo, poi la sostituzione dopo lo scontro con il portiere della Repubblica Centrafricana. È questo il resoconto della serata di Hakimi con i Leoni dell’Atlante. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, sono attese novità sulle condizione del calciatore dell’Inter nella giornata di domani. Notizia confermata da Sky Sport attraverso il tweet pubblicato da Matteo Barzaghi: “Sembra si tratti di una contusione e nulla di grave. Tutto da verificare poi nelle prossime ore“.