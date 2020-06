Dalla Samp alla Samp: Inter, che occasione per Sanchez. Testa giusta e voglia di stupire Conte

Dalla Sampdoria alla Sampdoria. Un girone dopo, Alexis Sanchez si ritrova di fronte alla squadra contro cui ha segnato il suo primo e fin qui unico gol con la maglia dell‘Inter. In quella partita, in cui tra l’altro fu anche espulso, iniziò per la prima volta da titolare e si mise in mostra con un’ottima prestazione, rosso a parte. Di lì a pochi giorni, l’infortunio alla caviglia rimediato con il Cile diede inizio al suo lungo calvario, con tre mesi lontano dal campo. Domenica sera, la grande occasione. Che sia dall’inizio o a partita in corso, Sanchez può stupire Conte, e confermare l’ottimo stato di forma visto contro il Napoli al San Paolo. Scrive gazzetta.it:

“… Per il finale di stagione Sanchez c’è. E’ una bella notizia per Conte, che studia le rotazioni migliori per i prossimi impegni. Sanchez può essere il valore aggiunto, l’alternativa di lusso alla LuLa a lungo mancata in questa stagione. Ora che finalmente la condizione fisica sembra ottimale, Alexis ha l’occasione per lanciare un messaggio all’Inter e al mercato. Perché a Manchester difficilmente rientrerà“.

(Fonte: gazzetta.it)