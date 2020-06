Sanchez ha il futuro in mano. Inter e United parleranno per prolungare il prestito e non solo

In questo finale di stagione denso di partite serviranno tutti gli elementi della rosa. Soprattutto nel reparto offensivo dove l’Inter non ha tante alternative. Conte sa ora di poter contare a pieno anche su Alexis Sanchez sia dal 1′ che a gara in corso. Il cileno vuole giocare e dimostrare le sue qualità per provare a meritarsi la conferma.

Come riportato da Sky Sport, l’Inter parlerà con il Manchester United. Il prestito di Sanchez scade il 30 giugno e i due club dovranno accordarsi per il prolungamento del prestito fino alla fine della stagione, allungata per via dell’emergenza Coronavirus. Durante questo discorso, Inter e United potrebbero parlare anche del futuro del cileno. Se dovesse chiudere bene la stagione, Conte potrebbe spingere per averlo anche nell’Inter del prossimo anno.